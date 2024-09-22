Трамп отказался проводить новые дебаты с Харрис

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что он не будет участвовать в теледебатах с Камалой Харрис на телеканале CNN, на что ранее согласилась его оппонентка.

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Об этом экс-президент заявил в субботу во время избирательного мероприятия в Уилмингтоне штата Северная Каролина, передает The Hill.

"Она провела одни дебаты. Я провел два. Слишком поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, в значительной степени, но уже слишком поздно. Голоса преданы", – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что ранее Харрис предлагали устроить прения на телеканале Fox.

"Вы знаете, Fox пригласил нас, и я ждал, ждал, но они отказались. Они отказали, а теперь она хочет провести дебаты на CNN прямо перед выборами, потому что она сильно проиграет", – заявил кандидат.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Гаррис.

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