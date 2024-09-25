Кризи не оминути: Foreign Affairs про наслідки для України ймовірної перемоги Трампа на виборах

На думку американського експерта, перемога Трампа спричинила б кризу для Києва, але не гарантувала б поразки.

Ймовірна перемога Дональда Трампа на виборах президента США – тривожна перспектива для України, проте не критична.

Про це пише підполковник армії США у відставці та колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США Александр Віндман у своїй статті для Foreign Affairs.

Експерт нагадує, що під час першого терміну Трампа його адміністрація коливалася між холодною компетентністю традиційної консервативної політикт національної безпеки, та хаосом Трампа, який прагнув отримати максимальну вигоду від угод з іноземними урядами, не розуміючи небезпечних наслідків його дії.

У випадку з Україною непостійний підхід Трампа вилився в спробу в 2019 році вимагати від Зеленського провести сфабриковане розслідування щодо Байдена, головного суперника Трампа в 2020 році. Пізніше Трамп підривав Київ, повторюючи російські наративи про Україну та сім’ю Байденів протягом кампанії 2020 року. Він наполягав на послабленні санкцій, застосованих проти Росії після анексії Криму в 2014 році, запропонувавши, наприклад, знову прийняти Росію до G-7. Колишній президент США дотримувався своєї промосковської позиції через прихильність до сильних сил і бажання протистояти політичному істеблішменту США.

Слова Трампа спонукали інших політиків-республіканців прийняти проросійську риторику, заохочуючи Путіна повірити, що його напад на Україну обійдеться недорого.

Віндман припускає, що друге президентство Трампа відбуватиметься за схемою, схожою на перше. Зокрема, йдеться про перевагу короткострокових вигод над довгостроковими наслідками.

"Однак цього разу Трамп підійде до зовнішньої політики з більшою вірою у власний імунітет від відповідальності. Його команда складатиметься не з досвідчених незалежних радників, а зі сліпих лоялістів", – припускає американський офіцер.

Іншими словами, нікому не залишиться протистояти помилковим політичним виборам Трампа.

"Для України це – тривожна перспектива. Трамп дав сигнал, що припинить допомогу США Україні та тисне на Київ, щоб він пішов на поступки Москві, щоб припинити війну", – пише Віндман.

Небезпечною для України є риторика напарника Трампа, кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса.

У разі перемоги Трампа роль ЄС для України може посилитися

За такого сценарію доля Києва як ніколи залежала б від його європейських партнерів.

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На думку Віндмана, втративши захист США, європейські лідери можуть вирішити розширити матеріальну підтримку та ввести війська в Україну, розрахувавши, що воювати з Росією краще на території України, аніж у Польщі, Румунії чи країнах Балтії.

"Вони могли очікувати, що такий крок спровокує репресії з боку Росії, але, на думку європейських лідерів, відсутність Сполучених Штатів у будь-якому випадку призведе до російської агресії, підриваючи колективну оборону НАТО", – розмірковує експерт.

Він радить українським політикам почати з двосторонньої взаємодії з членами східного флангу НАТО, щоб створити коаліцію партнерів, готових надати підтримку незалежно від позиції Сполучених Штатів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що "виведе" США з війни в Україні.

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