Динамо – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж стартового поєдинку "біло-синіх" в оновленому розіграші другого за престижністю єврокубка.

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" зіграє з римським "Лаціо" в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

Дивіться також: Став відомий розклад матчів "Динамо" в основному раунді Ліги Європи

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Лаціо".