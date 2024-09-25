У перлинній сукні з V-подібним вирізом: принцеса Таїланду на фешншоу Saint Laurent

Сіріваннаварі Наріратана одягла на модний показ шовокове вбрання.
Принцеса Таїланду і дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
На фешнівенті вона з'явилася у шовковій сукні перлинного відтінку у білизняному стилі. Вбрання мало галтер і V-подібний виріз. Аутфіт Сіріваннаварі доповнила молочним клатчем.
Волосся принцеса зібрала у низький хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила сережками у вигляді великих сердечок, а зап'ястя – золотим широким браслетом і годинником із коричневим ремінцем.
Нагадаємо, Сіріваннаварі Наріратана на показі свого бренду Sirivannavari Nariratana постала у чорному приталеному жакеті з квадратними плечами, напівпрозорому чорному боді з сексуальним декольте і пишній чорно-білій мініспідниці з мереживом.
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