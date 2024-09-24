Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25-26 вересня?

23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, – час важкої місячної енергетики, яка готує випробування у всіх галузях життя. Особливу увагу необхідно звернути на сферу особистих стосунків – тут дуже ймовірні різного роду «підстави» та зради, від яких не застрахований ніхто. Тим не менш, засмучуватися з цього приводу зірки не радять: розірватися може тільки той зв'язок, який зжив своє, — він звільнить місце для нового, справжнього.

Стрілець

Стрільцям зірки рекомендують висловлювати будь-які – включаючи найсміливіші – професійні ідеї, які цими днями спадуть їм на думку. Вони виявляться настільки перспективними, що їх гідно оцінить не лише керівництво, а й колеги, які за замовчуванням є конкурентами представників знака. Ще б пак, адже будучи втіленими в життя, задуми принесуть не лише матеріальний достаток, а й популярність у професійних колах.

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