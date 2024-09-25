Астрологічний прогноз на 25-26 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час руйнування минулого заради майбутнього. Необережне слово може спричинити професійні невдачі та конфлікти з близькими.

Символ дня: Химера.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: причиною захворювань може стати ослаблення імунітету, тому варто подбати про його зміцнення: пропити курс вітамінів, займатися загартуванням, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: до раціону потрібно включити якнайбільше овочів та фруктів.

Стрижка дня: день, коли волосся краще взагалі не чіпати, небажано навіть розчісуватись – зрозуміло, якщо таке можливо.

Дачні роботи дня: в саду можна працювати тільки з наземною частиною рослин, коріння краще не чіпати, щоб не поранити.

Магія та містика дня: можна переписувати астральну програму, щоб покращити вплив космічних тіл на своє життя

Сни дня: сни цього часу оманливі, але це не означає, що на них не варто звертати уваги — просто вони вимагають грамотного тлумачення.

Табу дня: не можна відвідувати місця, де жодного разу не були, і спілкуватися з випадковими знайомими.

Цитата дня: «Головне у житті – саме життя» (Теодор Драйзер).

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