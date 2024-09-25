У Путіна заявили про "фатальну помилку" Зеленського

Примусити Росію до миру неможливо, заявляють у Кремлі.

У Кремлі заявили, що нібито Україна хоче примусити Росію до миру. Втім, це є "абсолютно фатальною помилкою".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Під час пресконференції представники росЗМІ процитували слова президента України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН про те, що господар Кремля Володимир Путін не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру.

Пєсков наголосив, мовляв, "примусити Росію до миру неможливо". Ба більше, висловився він, "така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка".

Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.

"Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед "сво". Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", - цинічно висловився Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, що війна "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзники мають активніше підтримувати українську армію, бо тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

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