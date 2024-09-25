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Астрологический прогноз на 25-26 сентября

Астрологический прогноз на 25-26 сентября

Химера - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, - время разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими. 

Символ дня: химера. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться о его укреплении: пропить курс витаминов, заниматься закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе.

Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов. 

Стрижка дня: день, когда волосы лучше вообще не трогать, нежелательно даже расчесываться –  разумеется, если такое возможно. 

Дачные работы дня: в саду можно работать только с наземной частью растений, корни лучше не трогать, чтобы не поранить. 

Магия и мистика дня: можно переписывать астральную программу, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь

Сны дня: сны этого времени обманчивы, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания – просто они требуют грамотного толкования. 

Табу дня: нельзя посещать места, в которых ни разу не были, и общаться со случайными знакомыми. 

Цитата дня: "Главное в жизни – сама жизнь" (Теодор Драйзер). 

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