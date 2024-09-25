Астрологический прогноз на 25-26 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, - время разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими.

Символ дня: химера.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: черный нефрит

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться о его укреплении: пропить курс витаминов, заниматься закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе.

Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: день, когда волосы лучше вообще не трогать, нежелательно даже расчесываться – разумеется, если такое возможно.

Дачные работы дня: в саду можно работать только с наземной частью растений, корни лучше не трогать, чтобы не поранить.

Магия и мистика дня: можно переписывать астральную программу, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь

Сны дня: сны этого времени обманчивы, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания – просто они требуют грамотного толкования.

Табу дня: нельзя посещать места, в которых ни разу не были, и общаться со случайными знакомыми.

Цитата дня: "Главное в жизни – сама жизнь" (Теодор Драйзер).

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