Категорія
Зброя
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США оголосили про новий пакет допомоги на $375 млн: список озброєння

США оголосили про новий пакет допомоги на $375 млн: список озброєння

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України / Фото: Associated Press

У Пентагоні заявили, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією.

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

У повідомленні вказується, що новий пакет буде містити військову допомогу на суму $375 млн.

До нового пакету допомоги увійдуть ракети класу повітря-земля для винищувачів F-16.

Крім того, у новому пакеті допомоги будуть:

  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських HIMARS;
  • Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • Протитанкові ракети TOW;
  • Протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • Бронетранспортери M1117;
  • Транспортні засоби MRAP;
  • Легкі тактичні автомобілі;
  • броньовані мостові системи;
  • стрілецька зброя;
  • Патрульні катери;
  • Підривне обладнання та боєприпаси;
  • Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Салліван озвучив можливості для нового пакету допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні пояснили, чому застосовується "дозований підхід" у постачанні озброєння.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація