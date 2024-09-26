США оголосили про новий пакет допомоги на $375 млн: список озброєння

У Пентагоні заявили, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією.

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

У повідомленні вказується, що новий пакет буде містити військову допомогу на суму $375 млн.

До нового пакету допомоги увійдуть ракети класу повітря-земля для винищувачів F-16.

Крім того, у новому пакеті допомоги будуть:

Боєприпаси для ракетно-артилерійських HIMARS;

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

Протитанкові ракети TOW;

Протитанкові системи Javelin та AT-4;

Бронетранспортери M1117;

Транспортні засоби MRAP;

Легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

Патрульні катери;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Салліван озвучив можливості для нового пакету допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні пояснили, чому застосовується "дозований підхід" у постачанні озброєння.

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