США оголосили про новий пакет допомоги на $375 млн: список озброєння

У Пентагоні заявили, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією.
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
У повідомленні вказується, що новий пакет буде містити військову допомогу на суму $375 млн.
До нового пакету допомоги увійдуть ракети класу повітря-земля для винищувачів F-16.
Крім того, у новому пакеті допомоги будуть:
- Боєприпаси для ракетно-артилерійських HIMARS;
- Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- Протитанкові ракети TOW;
- Протитанкові системи Javelin та AT-4;
- Бронетранспортери M1117;
- Транспортні засоби MRAP;
- Легкі тактичні автомобілі;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- Патрульні катери;
- Підривне обладнання та боєприпаси;
- Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Салліван озвучив можливості для нового пакету допомоги для України ще до кінця вересня 2024 року.
Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні пояснили, чому застосовується "дозований підхід" у постачанні озброєння.
Читайте також: