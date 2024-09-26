На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих безпілотниках — КОВА

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
У Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні вказується, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки російського дрона знову знайшли в Румунії.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ ударила ракетами і дронами.
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