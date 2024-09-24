Пакет військової допомоги США для України: коли оголосять та що міститиме

Пакет, який досі перебуває на стадії затвердження і склад якого може змінитися, надається у межах президентських повноважень, які дозволяють Пентагону надсилати допомогу Україні безпосередньо зі своїх військових запасів.

Про пакет військової допомоги США для України в розмірі 375 млн доларів можуть оголосити вже 25 вересня.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, пакет допомоги від США, ймовірно, міститиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16.

"Очікується, що цього тижня Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 млн доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня", - йдеться у повідомленні із посиланням на інформацію одного із чиновників.

Він розповів, що боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16 дозволять українським пілотам діяти далеко від лінії фронту та російської ППО.

До пакету також увійшли:

боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки,

155-мм снаряди,

105-мм снаряди,

ракети TOW.

Зазначимо, що у Міноборони США залишилося понад 5 млрд доларів із 61 млрд фінансування України, яке американський президент Джо Байден підписав у квітні 2024-го і яке може закінчитися наприкінці вересня.

Водночас у Пентагоні заявили, що працюють із Конгресом США задля перенесення фінансування, що залишилося, на наступний фінансовий рік США, який починається 1 жовтня.

Чиновники повідомили, що працюють над альтернативними планами, якщо Конгрес не схвалить продовження до кінця фінансового року.

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