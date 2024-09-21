США готують пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів - Reuters

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента.

США готують пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів для України, порушуючи багатомісячну тенденцію до менших пакетів для Києва для його військових операцій проти Росії, повідомили Reuters двоє американських чиновників.

Останній пакет надійшов у вирішальний час війни, коли Росія руйнує енергомережу України напередодні критичних зимових місяців.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено на наступній неділі, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваною підписом президента.

Проукраїнськи налаштовані лідери Конгресу США та адміністрація президента Джо Байдена працюють над угодою про продовження на один рік кредиту для України на суму близько 5,5 мільярди доларів, термін дії якого закінчується цього місяця.

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Зазначимо, радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван наголосив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як лише можуть.

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