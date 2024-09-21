Стало відомо, біля яких населених пунктів просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State

За його інформацією, ворог просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 40 тисяч російських військових протидіють українському наступу в Курській області РФ.

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