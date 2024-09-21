До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова

Потурбуйтеся про власну безпеку.
До 15 осіб зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова.
Про це інформує очільник Харкова Ігор Терехов.
У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий.
Восьмеро постраждалих шпиталізовані.
Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.
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