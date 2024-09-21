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До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова

До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова

Восьмеро постраждалих шпиталізовані. / Фото: ТСН.ua

Потурбуйтеся про власну безпеку.

До 15 осіб зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова.

Про це інформує очільник Харкова Ігор Терехов. 

У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий.

Восьмеро постраждалих шпиталізовані.

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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