До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова

До 15 осіб зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова.

Про це інформує очільник Харкова Ігор Терехов.

У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий.

Восьмеро постраждалих шпиталізовані.

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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