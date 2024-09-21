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До 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова

До 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова

Восемь пострадавших госпитализированы. / Фото: ТСН.ua

Позаботьтесь о собственной безопасности.

До 15 человек возросло количество пострадавших от вечерних обстрелов Харькова.

Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов.

У всех, кроме детей, состояние среднее, у двоих детей и одного взрослого – легкое.

Восемь пострадавших госпитализированы.

Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.

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