Пакет военной помощи США для Украины: когда объявят и что будет содержать

Пакет, который до сих пор находится на стадии утверждения и состав которого может измениться, предоставляется в рамках президентских полномочий, позволяющих Пентагону направлять помощь Украине непосредственно из своих военных запасов.

О пакете военной помощи США для Украины в размере 375 млн. долларов могут объявить уже 25 сентября.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают журналисты, пакет помощи от США, вероятно, будет содержать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16.

"Ожидается, что на этой неделе Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 375 млн долларов, которая является наибольшей помощью, отправленной Киеву с мая", — говорится в сообщении со ссылкой на информацию одного из чиновников.

Он рассказал, что боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16 позволят украинским пилотам действовать вдали от линии фронта и российской ПВО.

В пакет также вошли:

боеприпасы для HIMARS, патрульных катеров и бронетехники,

155-мм снаряды,

105-мм снаряды,

ракеты TOW.

Отметим, что у Минобороны США осталось более 5 млрд долларов из 61 млрд финансирования Украины, которое американский президент Джо Байден подписал в апреле 2024-го и может закончиться в конце сентября.

В то же время в Пентагоне заявили, что работают с Конгрессом США для переноса оставшегося финансирования на следующий финансовый год США, который начинается 1 октября.

Чиновники сообщили, что работают над альтернативными планами, если Конгресс не одобрит продление до конца финансового года.

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