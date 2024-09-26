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В Україну залетіли нові групи ворожих безпілотників: мапа тривог

В Україну залетіли нові групи ворожих безпілотників: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Повідомляється про нові безпілотники з південного та північного напрямків.

Російські загарбники в ніч проти 26 вересня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що чергові групи ворожих БпЛА залетіли у Сумську область та рухаються у західному напрямку.

Крім того, повідомляється про нові безпілотники з південного напрямку.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини. Чергові групи ворожих БпЛА  у Херсонській області, рухаються у напрямку Миколаївщини.", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину України охопила повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ ударила ракетами і дронами.

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