Зеленський зустрівся з Байденом: обговорили План перемоги

Також Зеленський проінформував Байдена про ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Джозефом Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

У повідомленні вказується, що під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та США за надану Україні підтримку.

Також Зеленський ознайомив Байдена з ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

"Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", - йдеться ц повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський зробив гучну заяву перед представленням мирного плану.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів, як Путін спонукає Україну до миру.

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