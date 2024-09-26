Зеленський зустрівся з Байденом: обговорили План перемоги

Також Зеленський проінформував Байдена про ситуацію в Україні.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Джозефом Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.
У повідомленні вказується, що під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та США за надану Україні підтримку.
Також Зеленський ознайомив Байдена з ситуацією в Україні, зокрема на фронті.
"Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", - йдеться ц повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський зробив гучну заяву перед представленням мирного плану.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів, як Путін спонукає Україну до миру.
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