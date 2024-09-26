У Києві вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Києві в ніч проти 26 вересня було чутно звуки вибухів.

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Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами у столиці була оголошена повітряна тривога.

У КМВА заявили, що в районі міста зафіксований ворожий БпЛА.

У Повітряних силах повідомили про загрозу для Київщини безпілотників, які рухаються з Чернігівської та Полтавської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину України охопила повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.

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