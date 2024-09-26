У Києві вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Києві в ніч проти 26 вересня було чутно звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами у столиці була оголошена повітряна тривога.
У КМВА заявили, що в районі міста зафіксований ворожий БпЛА.
У Повітряних силах повідомили про загрозу для Київщини безпілотників, які рухаються з Чернігівської та Полтавської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину України охопила повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
Читайте також:
- Defense Express: РФ вперше встановила Starlink на "Шахед" – що це означає
- Безпілотники атакували Київську область: що відомо
- Для захисту своїх розвідувальних БПЛА ворог почав ставити камери заднього огляду