В Киеве ночью раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Киеве в ночь на 26 сентября были слышны звуки взрывов.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами в столице была объявлена воздушная тревога.

В КМВА заявили, что в районе города зафиксирован вражеский БПЛА.

В Воздушных силах сообщили об угрозе Киевщины беспилотников, которые двигаются из Черниговской и Полтавской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

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