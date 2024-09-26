В Киеве ночью раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Киеве в ночь на 26 сентября были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед взрывами в столице была объявлена воздушная тревога.
В КМВА заявили, что в районе города зафиксирован вражеский БПЛА.
В Воздушных силах сообщили об угрозе Киевщины беспилотников, которые двигаются из Черниговской и Полтавской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
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