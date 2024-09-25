Defense Express: РФ впервые установила Starlink на "Шахед" – что это значит

Использование спутниковой связи дает дрону возможность обратной связи, передачи данных в реальном времени и изменения полетной задачи даже на больших расстояниях.

Силы обороны уничтожили российский Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.

Об этом сообщает Defense Express.

Этот случай является первым подтвержденным использованием Starlink в дронах россиян.

На фото, которые издание получило из собственных источников, видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера. Это должно позволить исследовать каналы поставки терминала Starlink.

Использование спутниковой связи дает дрону возможность обратной связи, передачи данных в реальном времени и изменения полетной задачи даже на больших расстояниях.

До этого россияне уже пробовали устанавливать на "Шахеды 4G-модемы с украинскими SIM-картами".

Такая связь может потребоваться врагу для того, чтобы передавать собранную информацию, например относительно позиций украинского ПВО.

В издании объясняют, что благодаря Starlink и установленной камере оккупанты могут использовать Shahed в качестве дальнобойного боражирующего боеприпаса с возможностью доразведки и поражения даже движущихся целей.

Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями относительно дальности полета около 2000 км и значительным свободным объемом в середине фюзеляжа.

Ранее Илон Маск заявил, что Россия пытается "заглушить" Starlink в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.