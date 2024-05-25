Россия пытается "заглушить" Starlink в Украине — Маск

Американский миллиардер заявил о значительных расходах на противодействие россиянам.

Американская компания SpaceX, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, пытается противодействовать попыткам России "заглушить" спутниковую связь Starlink в Украине.

Об этом владелец компании написал в своей соцсети Х (Twitter).

“SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения [Starlink]. Это сложная проблема”, – написал он.

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По словам Маска, россиянам удалось "выключить" все системы связи, кроме Starlink.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что Россия все чаще препятствует работе спутниковой связи Starlink в Украине, в том числе путем применения новейших технологий.

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