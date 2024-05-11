Спутники Starlink вышли из строя: какую причину назвал Илон Маск

Мощная геомагнитная буря повлекла за собой сбои в работе спутникового подразделения компании SpaceX.

В субботу, 11 мая, спутники Starlink потеряли возможность оказывать стабильную услугу Интернет-связи из-за мощной геомагнитной бури, вызванной самой масштабной солнечной активностью за последние два десятилетия.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сайт компании SpaceX Илона Маска.

Ранее в публикации на платформе X Маск заявил, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока выдерживают.

Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в спутниковом Интернете. В частности, терминалами этой сети пользуются украинские военные на линии фронта во время сдерживания российской агрессии.

Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предложить интернет-покрытие по всему миру.

Сегодня Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что геомагнитный шторм стал самым большим с октября 2003 года и, вероятно, будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Напомним, космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory уже более трех суток наблюдает за гигантским солнечным пятном AR3664. Сейчас этот участок повышенной активности в 15 раз больше размера нашей планеты и продолжает расти.

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