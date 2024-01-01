Украина пыталась атаковать бухту в Крыму в 2022 году, но Илон Маск выключил связь — СМИ

В сентябре 2022 Украина впервые попыталась атаковать морскими дронами российские суда в Севастопольской бухте, но компания Starlink миллиардера Илона Маска выключила связь. Украина пыталась уговорить изобретателя восстановить спутниковый Интернет, однако он отказал.

Об этом говорится в статье УП " Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море".

Украина пыталась совершить атаку на бухту в Крыму в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года. Тогда в защищенном бункере за продвижением этих бортов сторожали председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неежпапа, вице-премьер Михаил Федоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным.

По его словам, это были первые образцы морских дронов. Во время этой операции одна часть из них утонули в море или самовзорвались по дороге в Севастопольскую бухту, однако все же 5 бортов таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

"70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут – нам вырубят связь. Илон Маск исключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами", — рассказал один из участников операции.

Другой участник операции сообщил, что Федоров пытался убедить Маска, но тот отказал.

"Наши тоже через свои каналы пытались разрешить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", – вспоминает он.

Напомним, Илон Маск сделал скандальное заявление о Зеленском и упомянул о Залужном.

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