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Росія намагається “заглушити” Starlink в Україні — Маск

Росія намагається “заглушити” Starlink в Україні — Маск

Ілон Маск заявив про спроби Росії "заглушити" інтернет від Starlink в Україні / Фото: Associated Press

Американський мільярдер заявив про значні витрати на протидію росіянам.

Американська компанія SpaceX, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, намагається протидіяти спробам Росії “заглушити” супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це власник компанії написав у своїй соцмережі Х (Twitter).

“SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння [Starlink]. Це складна проблема”, - написав він.

За словами Маска, росіянам вдалося “вимкнути” всі системи зв’язку, крім Starlink.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв’язку Starlink в Україні, зокрема шляхом застосування новітніх технологій.

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