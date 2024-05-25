Росія намагається “заглушити” Starlink в Україні — Маск

Американський мільярдер заявив про значні витрати на протидію росіянам.
Американська компанія SpaceX, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, намагається протидіяти спробам Росії “заглушити” супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
Про це власник компанії написав у своїй соцмережі Х (Twitter).
“SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння [Starlink]. Це складна проблема”, - написав він.
За словами Маска, росіянам вдалося “вимкнути” всі системи зв’язку, крім Starlink.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв’язку Starlink в Україні, зокрема шляхом застосування новітніх технологій.
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