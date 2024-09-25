Зеленський розповів, як Путін спонукає Україну до миру

Росія знищила всю українську теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру.

Війська РФ зруйнували всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН.

"Мільйони людей можуть залишитись без тепла взимку: Росія знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, таким чином очільник кремля Володимир Путін хоче спонукати Україну до миру.

"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань – що це буде за життя?" — сказав президент України з трибуни.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що нібито Україна хоче примусити Росію до миру. Проте, як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, це є "абсолютно фатальною помилкою".

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