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Тарологиня назвала області, які Україна поверне під свій контроль

Тарологиня назвала області, які Україна поверне під свій контроль

Війна. / Фото: press-centr.com

Росіяни будуть змушені покинути Херсонську та Запорізьку області.

Тарологиня Ірина Клевер прогнозує звільнення лівого берега Херсонської області та окупованої частини Запоріжжя.  

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ірина Клевер зазначила, що росіянам доведеться піти з Херсонщини. 

"Якщо не вийде відстояти у Росії лівобережжя Херсонщини, то їм доведеться його віддати. Їм доведеться самостійно звідти піти і це буде крок для того, щоб зберегти свої території", — сказала Ірина Клевер. 

Тарологиня додала, що "станеться якась подія" і окупанти також будуть змушені покинули Запорізьку область. 

"Нам потрібно тільки дочекатись цього", — сказала вона. 

Ірина Клевер додала, що ЗСУ вдасться зупинити окупантів на Донеччині, проте витіснити — ні. Вона переконана, що Донеччину Росія не покине. Крим натомість доведеться повертати через "домовленості та ультиматуми". 

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