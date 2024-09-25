Тарологиня назвала області, які Україна поверне під свій контроль

Тарологиня Ірина Клевер прогнозує звільнення лівого берега Херсонської області та окупованої частини Запоріжжя.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ірина Клевер зазначила, що росіянам доведеться піти з Херсонщини.

"Якщо не вийде відстояти у Росії лівобережжя Херсонщини, то їм доведеться його віддати. Їм доведеться самостійно звідти піти і це буде крок для того, щоб зберегти свої території", — сказала Ірина Клевер.

Тарологиня додала, що "станеться якась подія" і окупанти також будуть змушені покинули Запорізьку область.

"Нам потрібно тільки дочекатись цього", — сказала вона.

Ірина Клевер додала, що ЗСУ вдасться зупинити окупантів на Донеччині, проте витіснити — ні. Вона переконана, що Донеччину Росія не покине. Крим натомість доведеться повертати через "домовленості та ультиматуми".

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