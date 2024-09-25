Таролог назвала области, которые Украина вернет под свой контроль

Таролог Ирина Клевер прогнозирует освобождение левого берега Херсонской области и оккупированной части Запорожья.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ирина Клевер отметила, что россиянам придется уйти с Херсонщины.

"Если не получится отстоять у России левобережье Херсонщины, то им придется его отдать. Им придется самостоятельно оттуда уйти и это будет шаг для того, чтобы сохранить свои территории", — сказала Ирина Клевер.

Таролог добавила, что "произойдет какое-то событие" и оккупанты также будут вынуждены покинуть Запорожскую область.

"Нам нужно только дождаться этого", — сказала она.

Ирина Клевер добавила, что ВСУ удастся остановить оккупантов в Донецкой области, однако вытеснить — нет. Она убеждена, что Донецкую область Россия не оставит. Крым же придется возвращать через "договоренности и ультиматумы".

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