Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о визите в Украину "посланника мира"

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова объяснила визит в Украину президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог отметила, что президент Еврокомиссии приехала, чтобы заверить, что «все будет хорошо, но не нужно расслабляться».

"Результат этой поездки. В этот раз Урсула - посланник мира или президент Еврокомиссии, или Еврокомиссия будет третьей стороной в этом договоре, который мы постоянно видим. Или она от себя может дать третью сторону, которая сможет урегулировать все вопросы", - сказала она.

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