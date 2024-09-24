Переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла про візит до України "посланця миру"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова пояснила візит до України президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня зазначила, що президентка Єврокомісії приїхала, щоб запевнити, що "все буде добре, але не потрібно розслаблятися".

"Результат цієї поїздки. У цей раз Урсула - посланець миру або президентка Єврокомісії, або Єврокомісія буде третьою стороною у цьому договорі, який ми постійно бачимо. Або вона від себе може дати третю сторону, яка зможе врегулювати всі питання", - сказала вона.

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