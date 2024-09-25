На границе с Польшей закроют один из пунктов пропуска

Решение принято в рамках подготовки к открытию нового пункта пропуска.
С 1 октября 2024 года на приграничном пункте "Нижанковичи" будут прекращены таможенные процедуры и пропуск транспортных средств в обоих направлениях.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Там сообщили, что такое решение принято в рамках подготовки к открытию нового пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховице". Это касается участка границы, который принадлежит Оделу таможенному №5 таможенного поста "Смильница".
Также отмечено, что польская сторона планирует завершить строительство нового пункта пропуска до конца 2024 года. Он будет расположен в Самборском районе, на нулевом километре дороги Т14-18 Нижанковичи – Самбор, которая соединяет города Дрогобыч и Стрый.
Напомним, с 22 сентября временно не работает КПП "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей.
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