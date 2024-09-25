На кордоні з Польщею закриють один з пунктів пропуску

Рішення ухвалено в межах підготовки до відкриття нового пункту пропуску.

Від 1 жовтня 2024 року на прикордонному пункті "Нижанковичі" буде припинено митні процедури та пропуск транспортних засобів з обох напрямків.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Там повідомили, що таке рішення ухвалено в межах підготовки до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Це стосується ділянки кордону, що належить до Відділу митного №5 митного поста "Смільниця".

Також вказано, що польська сторона планує завершити будівництво нового пункту пропуску до кінця 2024 року. Він буде розташований у Самбірському районі, на нульовому кілометрі дороги Т14-18 Нижанковичі – Самбір, що з’єднує містечка Дрогобич і Стрий.

Нагадаємо, від 22 вересня тимчасово не працює КПП "Устилуг – Зосин", що на кордоні з Польщею.

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