На кордоні з Польщею не працює один із популярних КПП: що сталося

Не здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів.
У неділю, 22 вересня, тимчасово не працює КПП "Устилуг – Зосин", що на кордоні із Польщею.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що не здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів.
"Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється. Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ попереджали, що перетин кордону з Польщею буде ускладнено до листопада.
Читайте також: