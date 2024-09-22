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На кордоні з Польщею не працює один із популярних КПП: що сталося

На кордоні з Польщею не працює один із популярних КПП: що сталося

Пункт пропуску "Устилуг" / Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

Не здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів. 

У неділю, 22 вересня, тимчасово не працює КПП "Устилуг – Зосин", що на кордоні із Польщею.

Про це інформує Державна прикордонна служба України. 

Зазначається, що не здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів. 

"Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється. Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше у ДПСУ попереджали, що перетин кордону з Польщею буде ускладнено до листопада.

Дочекалися! КПП розблоковані! Де досі стоять черги і які машини все ж не пропускатимуть?

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