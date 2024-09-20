Перетин кордону з Польщею буде ускладнено до листопада: що відбувається — ДПСУ

На польському кордоні на чотирьох пунктах пропуску будуть тривати ремонтні роботи.

Через ремонтні роботи, які триватимуть на кількох пунктах пропуску, перетин кордону з Польщею ускладниться. Від 23 вересня розпочнеться заміна асфальтного покриття на КПП "Корчова-Краківець", яка має завершитися до початку листопада.

Про це повідомили у п’ятницю, 20 вересня, у Держприкордонслужбі.

“З польського боку на КПП "Корчова" планується заміна асфальтного покриття на напрямі в'їзду до Польщі (виїзду з України) у зоні оформлення вантажівок. Це може спричинити ускладнення руху та тривалий час очікування”, - попереджають у ДПСУ.

Прикордонники рекомендують за можливості вибирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Загалом на кордоні з Польщею на чотирьох пунктах пропуску все ще будуть тривати ремонтні роботи.

Раніше розпочався ремонт пункту пропуску "Медика", суміжного з українським "Шегині", який має завершитися до 12 листопада. Це ускладнює проїзд тут легкових автомобілів.

Водночас з української сторони ускладнено рух вантажного транспорту та автобусів на виїзд з України через ремонт на "Шегині", який повинен завершитись до середини жовтня.

До кінця листопада триватиме ремонт на КПП "Устилуг-Зосин" у Волинській областіна ділянці в'їзду в Україну. "Монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску", - повідомили у Держмитслужбі.

З цієї ж причини є ускладнення в русі для вантажного транспорту на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Польщею "Дорогуськ – Ягодин". Ремонтні роботи розпочалися ще 5 серпня, а про їх завершення ще не повідомляли.

Нагадаємо, якщо українська дитина до 13 років, у батьків якої змінився статус легального перебування на території країни ЄС, не має доступу до електронних документів Diia.pl, на кордоні їй можуть заборонити в'їзд до Польщі.

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