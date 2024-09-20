Telegram в Україні можуть закрити: що відомо про нову заборону і що буде далі

Після засідання Національного координаційного центру кібербезпеки було вирішено запровадити певні обмеження на використання Telegram, зокрема для державних службовців, військових і співробітників критичних інфраструктур.

Чому було ухвалено таке рішення і чи заборонять Telegram в Україні повністю — читайте на ТСН.ua.

Telegram часто стає інструментом для здійснення кібератак та збору й розповсюдження інформації ворогом, що значно підвищує ризики для безпеки країни.

Чинна заборона, запроваджена Національним координаційним центром кібербезпеки, не поширюються на приватне використання додатку на особистих пристроях громадян. Заборона стосується лише використання месенджера на службових пристроях через високі ризики, пов’язані з кібератаками, фішингом і потенційним корегуванням ракетних ударів.

Що про заборону Telegram кажуть топпосадовці

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що встановлення Telegram на службових пристроях несе суттєві ризики для безпеки України. Це стосується передусім передавання робочих документів через месенджер, який може бути використаний для збору інформації ворогом. Заборона стосується лише службового використання месенджера, і кожен державний службовець має дотримуватися цих нових правил для захисту державної інформації.

Кирило Буданов, голова Головного управління розвідки Міноборони України, також заявив, що Telegram представляє загрозу національній безпеці України. За його словами, месенджер активно використовується для дезінформації та інформаційних атак. Буданов не підтримує повної заборони Telegram, але вважає, що необхідно розкрити особистості власників каналів, щоб забезпечити прозорість та відповідальність за поширену інформацію. Він також вказав на технічну складність блокування Telegram, але наголосив, що це можливо.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов наголосив, що зв’язки Telegram з Росією не є припущенням, а підтверджуються конкретними фактами. Власник платформи – росіянин, а велика частина команди розробників залишається в Росії, що робить Telegram потенційно небезпечним інструментом для збору інформації російськими спецслужбами. За словами Юсова, Telegram використовується для продажу наркотиків, ухиляння від мобілізації та навіть для поширення дитячої порнографії.

Юсов також наголосив на необхідності унормування та деанонімізації Telegram-каналів, щоб зменшити їхній вплив на українське суспільство. Анонімні канали часто використовуються для поширення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), що може негативно впливати на суспільні настрої.

Як на заборону Telegram реагують українці

Ставлення українців до можливого обмеження Telegram виявилося неоднозначним. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, лише 9% громадян підтримують повну заборону месенджера, тоді як 54% виступають за введення часткових обмежень і контроль окремих каналів. Близько 26% опитаних вважають, що контроль за Telegram взагалі не потрібен.

Проте ситуація змінюється, якщо Telegram відмовиться блокувати канали, що поширюють російську пропаганду або використовуються для зв’язку з окупантами. У такому випадку підтримка повної заборони зростає до 60-70%, адже громадяни вважають, що платформа повинна відповідати за контент, який на ній поширюється.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати опитування свідчать про збалансовану позицію українців: вони готові підтримати заборону месенджера лише за умов, якщо він відмовлятиметься блокувати небезпечні канали. Однак загалом більшість громадян підтримують часткове регулювання замість повної заборони.

Як Росія використовує Telegram у своїх цілях

Російські спецслужби використовують Telegram для дестабілізації ситуації в Україні. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Росія скуповує українські Telegram-канали та створює нові для просування своїх наративів і впливу на суспільну думку. Ця активність є частиною спецоперації під назвою "Майдан-3", спрямованої на розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні.

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Окрім цього, Росія використовує ботоферми для поширення своєї риторики у соцмережах. За словами Юсова, будь-які спроби дестабілізувати українське суспільство через Telegram повинні бути виявлені та зупинені. Легалізація та деанонімізація каналів може допомогти контролювати цей процес.

Європейські занепокоєння щодо Telegram

Проблема використання Telegram як інструменту пропаганди та дезінформації поширюється не лише в Україні, а й у країнах Європейського Союзу. Віцепрезидентка Європейської комісії з цінностей і прозорості Вера Йоурова зазначила, що Telegram стає проблемою через активну діяльність на території країн ЄС, зокрема там, де є російськомовні меншини. Вона наголосила, що європейська влада буде уважно досліджувати роботу месенджера та його вплив на суспільство.

Йоурова також зазначила, що Telegram може бути перевірений на предмет поширення шкідливих матеріалів, якщо виявиться, що кількість його користувачів у ЄС перевищує 42 мільйони.

Чи заблокують Telegram в Україні

Хоча технічно блокування Telegram є можливим, українська влада поки не планує повністю закривати доступ до месенджера. Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вказав, що Telegram активно використовується не лише громадянами, а й державними органами, що створює додаткові ризики.

Потураєв наголосив на необхідності розробки законодавства, яке регулюватиме діяльність таких платформ, як Telegram. Він рекомендує керівникам додатку або встановити діалог з українською державою, або ризикувати бути заблокованими.

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