Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точные даты, когда может закончиться война в Украине

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что в мае 2025 года война все еще будет продолжаться.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Следующий год — вплоть до мая военные действия волнами едут. То есть не постоянно, не на всей территории. За следующий год наконец-то извращается власть, не уточняйте где, я смотрю без уточнений. После этого все идет в мир. 5.10 этого года, 10.05 и 5.10 в следующем году — запомните эти даты", — подчеркнула Яна Пасынкова.

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