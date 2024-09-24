Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 25 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 25 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 25 сентября. / Фото: pixabay.com

Валюта растет дальше.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 сентября. Доллар, евро и злотый выросли в цене.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,35 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 46,04 грн (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,74 грн (-4 коп.)

Как сообщалось, украинцев ждут ограничения на переводы с "карточки на карту". Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц.

Читайте также:

Ограничат переводы с карты на карту! Почему волонтеров возмутило решение НБУ?

Ограничат переводы с карты на карту! Почему волонтеров возмутило решение НБУ?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация