Курс валют на 25 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 сентября. Доллар, евро и злотый выросли в цене.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,04 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,74 грн (-4 коп.)

Как сообщалось, украинцев ждут ограничения на переводы с "карточки на карту". Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц.

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