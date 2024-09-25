Зеленский рассказал, как Путин побуждает Украину к миру

Россия уничтожила всю украинскую теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру.

Войска РФ разрушили все украинские тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Генассамблее ООН.

"Миллионы людей могут остаться без тепла зимой: Россия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, таким образом, глава кремля Владимир Путин хочет побуждать Украину к миру.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений – что это будет за жизнь?" – сказал президент Украины с трибуны.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что якобы Украина хочет принудить Россию к миру. Однако, как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, это "абсолютно роковая ошибка".

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