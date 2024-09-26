Зеленский встретился с Байденом: обсудили План победы

Также Зеленский проинформировал Байдена о ситуации в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Джозефом Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом идет речь в сообщении на сайте президента Украины.

В сообщении указывается, что во время встречи Зеленский поблагодарил Байдена и США за оказанную Украине поддержку.

Также Зеленский ознакомил Байдена с ситуацией в Украине, в том числе на фронте.

"Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сделал громкое заявление перед представлением мирного плана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал, как Путин побуждает Украину к миру.

Читайте также: