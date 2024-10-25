Радіодиктант національної єдності – онлайн-трансляція

Написані диктанти можна надіслати на перевірку фахівцям. Текст Радіодиктанту буде опублікований 28 жовтня на сайті "Українського Радіо" та "Суспільне Культура".

Радіодиктант національної єдності відбувається 25 жовтня вже 25-й раз поспіль.

Дивіться онлайн-трансляцію Радіодиктанту національної єдності.

Авторкою тексту Радіодиктанту 2024 стала письменниця Оксана Забужко. Радіодиктант під назвою "Магія голосу" читатиме поет, військовий Павло Вишебаба.

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Написані диктанти можна надіслати на перевірку фахівцям за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, аби на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня.

Окрім того, можна також сфотографувати чи відсканувати написаний диктант (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Текст Радіодиктанту буде оприлюднено 28 жовтня об 11:00 на сайті "Українського Радіо" та "Суспільне Культура". Таким чином можна буде перевірити себе на помилки самостійно.

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