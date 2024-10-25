Радиодиктант национального единства – онлайн-трансляция

Написанные диктанты можно отправить специалистам на проверку. Текст Радиодиктанта будет опубликован 28 октября на сайте "Украинского Радио" и "Суспильне Культура.

Радиодиктант национального единства проходит 25 октября уже в 25-й раз подряд.

Смотрите онлайн-трансляцию радиодиктанта национального единства.

Автором текста Радиодиктанта 2024 года стала писательница Оксана Забужко. Радиодиктант под названием "Магия голоса" будет читать поэт, военный Павел Вышебаба.

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Написанные диктанты можно послать на проверку специалистам по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября.

Кроме того, можно сфотографировать или отсканировать написанный диктант (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября по адресу rd@suspilne.media.

Текст Радиодиктанта будет обнародован 28 октября в 11:00 на сайте "Украинского Радио" и "Суспильне Культура". Таким образом, можно будет проверить себя на ошибки самостоятельно.

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