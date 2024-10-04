Силовые тренировки для подростков: эксперт рассказал о рисках и пользе

Стоит ли подростку ходить в спортзал? Не могут ли силовые тренировки с тяжестью навредить правильному развитию его костной и мышечной системы? Эти вопросы часто волнуют родителей.

Мы попросили ответить на них чемпиона Европы по бодибилдингу 2019 года, профессионального боксера и генерального секретаря Национальной федерации бодибилдинга Максима Приходько.

Риски для подростка

Опасения родителей небезосновательны, потому что врачи, профессиональные бодибилдеры и я лично считаю, что занятия силовыми упражнениями несут определенные риски для организма подростка до 17 лет.

Современные научные исследования свидетельствуют, что некоторые силовые упражнения полезны для детей, но только при строгом соблюдении особого подхода:

постепенная нагрузка;

правильное выполнение упражнений;

надзор профессионального тренера, который хорошо разбирается в анатомии и физиологии подросткового организма.

В этом случае силовые тренировки способны укрепить кости, развить мышцы и улучшить метаболизм. Однако, если хоть одно условие из этого метода "выпадет" (а вы как родители не всегда способны правильно оценить знания тренера, к которому отдаете ребенка), существует риск, что силовые тренировки с весом повредят.

Подростковый организм еще развивается, в частности, в процессе формирования находится его скелет и суставы, и чрезмерные нагрузки могут не только повлечь за собой травмы, но и нарушить правильный рост костей, замедлить общий рост тела и повредить нормальному развитию хрящевой ткани и связочного аппарата.

И я, и подавляющее большинство бодибилдеров поддерживают раннее начало силовых тренировок в большинстве случаев, если ребенок избрал этот спорт своей профессиональной деятельностью. В такой ситуации опытный тренер будет контролировать весь ход занятий подростка, нагружать его очень медленно и с учетом особенностей детского организма. Главный упор будет делаться не на подъем веса, а на общую физическую подготовку (ЛФК), развитие базовых навыков и правильную технику выполнения упражнений. Это потому, что организму ребенка нужно развивать выносливость, а не наращивать мышцы.

Что безопасно и полезно делать подростку в спортзале

Безопасны такие программы, которые акцентируются на упражнениях с использованием собственного веса (например, приседания, отжима и подтягивания). Они способствуют укреплению костной, хрящевой и мышечной ткани, стимулируют правильное формирование эндокринной системы, мозга и умственных способностей, повысят самооценку подростка, разовьют дисциплину и сформируют его здоровые привычки.

А вот упражнения типа становой тяги и приседания с гантелями или штангой могут привести к остановке роста, сжатию корешков межпозвонковых нервов и даже к протрузиям.

На тренажерах заниматься тоже можно, но не на всех видах, не использовать утяжелители и только под наблюдением тренера. После 17 лет подросток может постепенно начать добавлять в свои тренировки силовые упражнения с весом.

Почему нужно заниматься с профессиональным тренером

Он поможет подобрать индивидуальную программу тренировок, учитывая возраст, уровень физической подготовки и особенности организма ребенка. Будет контролировать выполнение упражнений и своевременно вносить коррективы.

Кроме того, он поможет подростку преодолеть лень, мотивировать его к занятиям и расскажет о правильном питании и нутритивной поддержке организма.

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