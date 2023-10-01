Как уничтожить проволочников на огороде: все действенные способы

Какой вред приносит проволочник, чем поливать, посыпать участок, чтобы спастись от вредителей, делаем ловушки от личинки

Что такое проволочники и какой от них вред

Проволочник можно легко отличить от других вредителей по внешнему виду. Это личинка жука-кузнеца с жестким как проволока телом и лоснящейся поверхностью. Наибольший вред он наносит картофелю, хотя не так известен как колорадский жук. Выявить его сложнее, чем колорадского жука, потому что он живет и вредит под землей.

Проволочник не только вредит клубням картофеля, они уничтожают семена, всходы, корни и даже стебли растений.

Как выглядит проволочник

Проволочник в картофеле

Длина может быть от 1 до 5 см, от темно-бурого до желтого цвета. Раздавить проволочник практически невозможно. Цикл развития жука длинный – в первый год личинка питается подземной частью растения, больше всего вреда проволочник приносит на втором году жизни. На четвертом году образуется куколка, а из нее весной жук-кузнец.

Как уничтожить проволочник

Механические средства борьбы с проволочником

Сейчас, осенью нужно глубоко перекопать почву, а отвальная вспашка почвы перед первыми морозами снизит количество проволочников на половину, а то и больше.

Весной также нужно перекопать почву с тщательным уничтожением личинок, куколок и жуков-чешуек.

В междурядье картофеля, фасоли и гороха высевать сидераты, отпугивающие проволочников – это горчица, люпин, люцерна, а также бархатцы, фацелия.

Чего боится проволочник: чем полить, обработать личинку

Раскислить почву с помощью извести, что не только уничтожит значительное количество личинок, но и, как известно, улучшит структуру почвы. Кроме извести, можно вносить раз в 3-4 года золу, мел, доломитовую муку.

Лучшее растительное средство от проволочников – настой чистотела, которым поливают почву на участке.

Междурядья посыпают древесной золой, и от этого личинки жука-кузнеца погибают.

Эффективно против проволочников и полезным для растений будет внесение в почву азотных удобрений, содержащих аммоний или полив аммиачной водой. Вместе с уничтожением личинок такой способ подпитает корнеплоды азотом.

Действенным средством является молотая яичная скорлупа, рассыпаемая по всему участку.

Защитить картофель от проволочников поможет обработка ямок перед посадкой раствором марганцовки. Нужно растворить 5 г марганцовки в 10 л воды и полить раствором из расчета пол-литра на ямку. Но нужно быть осторожным, в кислой почве раствор может сжечь корни, поэтому вместо обработки ямок раствором марганцовки положите в ямку горсть луковой шелухи.

Эффективным способом борьбы с проволочником является обработка поверхности участка поваренной солью, но это часто делать нельзя, где-то раз в 7 лет .

Полить настоем из крапивы, чистотела, одуванчика или мать-и-мачехи.

Приманки от проволочников

Уничтожить личинки помогут приманки и ловушки.

Выкопайте неглубокую ямку, положите туда кусочки морковки и свеклы и чем-нибудь накройте. Можно использовать пол-литровые банки – наполните их кусочками корнеплодов, накройте и вкопайте их в грунт до краев на каждый квадратный метр по одной. Через 2-3 дня извлеките банки из земли и уничтожьте имеющиеся там личинки.

Осенью разложите на участке куски гноя, пучки соломы, которые с первыми морозами собирают вместе с личинками и уничтожают.

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