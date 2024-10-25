Закрутят гайки: Польша предлагает Германии лишить украинцев выплат

Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев выплат.

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Польша предложила Германии лишить украинских беженцев материальной помощи со словами: "Мужчин – на фронт, женщин – восстанавливать налоговую базу". С таким предложением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Сикорский предложил передавать непосредственно Украине средства, которые Германия тратит на социальную помощь для украинских беженцев. Об этом сам Сикорский заявил в интервью польскому каналу TVP Info.

"Я предложил ему, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины — восстанавливали налоговую базу", — сказал он.

Что говорят в Германии

В Германии на заявление Сикорского на момент записи выпуска не отреагировали, впрочем, у Шольца — канцлера Германии — предложили изменить статус украинских беженцев. Украинцам разрешат и дальше оставаться в Германии, однако деньги будут платить не так охотно, выплаты планируют уменьшить, чтобы стимулировать людей идти на работу. С соответствующим предложением выступил федеральный министр финансов Кристиан Линднер. Следовательно, он предлагает оставить для украинцев статус получателя убежища, но без автоматического начисления пособия на проживание.

"Украинцы не должны проходить процедуру получения убежища из-за войны в их стране. С другой стороны, они не должны сразу получать помощь", – сказал он.

Что теперь ждать украинцам

Как отмечает газета Die Welt, беженцы из Украины получают в Германии всеобщую помощь, которая, например, для одиноких людей составляет 563 евро в месяц. Отдельно начисляется пособие по оплате аренды жилья и отопления, а также на медицинское обслуживание. Линднер хочет кардинально изменить подход к начислению такой помощи. По его мнению, государство должно возмещать льготникам расходы на жилье по фиксированной ставке, а не по фактическим расходам.

Сколько сейчас украинцев за границей

В целом по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС получили почти 4 миллиона 200 тысяч украинцев, переехавших за границу с начала полномасштабного вторжения.

По данным Евростата, около 60% всех украинских беженцев зарегистрировано в трех европейских странах. В частности, наибольшее количество беженцев из Украины, оформивших статус временной защиты, зарегистрировали именно в Германии, там находится более 1 миллиона 12 тысяч украинцев, а это 27% от общего количества в ЕС.

В Польше – более 975 тысяч украинцев, что составляет 23,4%, а в Чехии почти 377 тысяч, что в процентах чуть больше девяти от общего количества.

Что изменится для украинцев в Польше

Напомним, что в июне польский президент Анджей Дуда подписал закон, продлевающий срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше до 30 сентября 2025 года. В то же время, он существенно уменьшал социальную помощь для украинцев. К примеру, государство больше не покрывает расходы на проживание и питание беженцев в частных учреждениях, но украинцы могут поселиться в коллективных учреждениях.

С момента подачи заявления о предоставлении убежища украинцы получают полную государственную поддержку. Если они живут в центре, то получают 140 – это 1 тысяча 400 гривен на питание, а также одежду и обувь, еще 50 злотых, а это около 500 гривен в месяц на карманные расходы, питание и медицинские расходы. Живущие вне коллективного центра получают 750 злотых, это уже около 7500 гривен на человека в месяц.

Если семья состоит из четырех человек, то ставка ниже – 375 злотых на человека, то есть 1500 злотых или в гривнах около 15 тысяч на семью. Согласно закону, эта процедура длится до шести месяцев, но помощь может быть продлена при повторном обращении.

Важно отметить, что для получения помощи украинцы, которые въезжают в Польшу, должны сразу после въезда в страну получить Pesel — это некий аналог идентификационного номера. Этот документ позволяет украинцам пользоваться медицинской помощью, также они имеют право на государственную занятость и другие социальные программы, предлагаемые Польшей.

Кроме того, украинцам, которые легально въехали в Польшу после 23 февраля 2022 года, Управление социального страхования выплачивает пособие и по уходу за ребенком в размере 800 злотых, это чуть более 8 тысяч гривен ежемесячно на одного ребенка. Также родители могут получить дополнительно разовую помощь по программе Dobry Start – это выплата в размере 300 злотых, чтобы они могли приобрести детям то, что нужно для обучения. Но с 1 июля эта помощь предоставляется только если ребенок выполняет обязательную школьную программу или заведение дошкольного образования.

Украинцев в Польше поощряют получить карту быта

Также с 1 октября украинцы могут подать заявку на выплату по государственной программе активный роджиц, которая предусматривает помощь в размере от 500 до 1500 злотых родителям, имеющим детей в возрасте от 1 до 3 лет. Не менее важный нюанс – если беженец уедет из Польши на период более 30 дней, то выплаты могут быть отменены. Добавим, что на днях польское правительство заявило, что выделяет из резерва 19,6 млн злотых на социальную помощь иностранцам, ожидающим убежища в Польше. Также правительство хочет поощрить украинцев со статусом беженцев подавать заявления на получение карты быта – то есть карты проживания – это станет возможно с 2025 года, после запуска специальной онлайн-программы.

Как живут украинцы в Германии

Тем временем украинцам, получившим вид на жительство в Германии в 2022-2023 годах, действие временной защиты автоматически продлили до 5 марта 2025 года. Но те, кто планирует сейчас уехать из Украины в Германию, должны учесть, что уже далеко не все федеральные земли принимают беженцев. Больше всего украинцев принимают в Северном Рейн-Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге, в Гамбурге и Берлине. В Германию можно въехать без визы на 90 дней. Но в течение этого времени необходимо подать документы на проживание для временной защиты. Беженцы могут распределить в специальный лагерь. Чтобы легализоваться в стране, есть два способа: приобрести статус беженца или оформиться по параграфу §24, то есть оформить статус временной защиты.

Оба варианта позволяют иностранцу проживать в Германии, получать медицинское обслуживание, социальную поддержку, образование и работу. Впрочем, оформление по параграфу §24 проще и быстрее для украинцев. Для разрешения на проживание нужно в пункте пропуска заполнить специальное заявление на получение международной защиты или обратиться в иммиграционный центр. Также следует учесть, что во время представления на статус беженца человек не сможет трудоустроиться или уехать из Германии, пока не получит решение о получении статуса.

Сколько выплачивают украинцам в ФРГ

Украинцы в Германии могут претендовать на выплату покрывающей базовые социальные нужды. В 2024 году эта помощь составляет 563 евро для одиноких лиц, 506 евро для партнеров в семейных парах, 451 евро для взрослых, 471 евро дается на подростка от 14-17 лет, 390 евро для детей от 6 до 13 3 лет и 357 евро для детей в возрасте до 5 лет. Также родители школьников могут получить помощь на приобретение школьных принадлежностей в сумме 130 евро в первом полугодии и еще 65 евро во втором полугодии.

Что важно, с 1 января 2025 года беженцам в Германии начнут снижать размер пособия на 30% в течение трех месяцев, если они отклонят разумное предложение по трудоустройству. А для тех, кто после получения помощи устроился на работу и проработал минимум год, предусмотрен наоборот бонус в размере 1000 евро.

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