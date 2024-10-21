Польша хочет увидеть тайные приложения к Плану победы – МИД

По убеждению заместителя главы польской дипломатии Теофила Бартошевского, Польша "безусловно должна иметь доступ к такому типу документов".

Польша хочет познакомиться с тайными приложениями к Плану победы Украины и будет обращаться к украинской стороне.

Об этом в комментарии PAP заявил заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский, передает Wpolsce.pl.

Замглавы польской дипломатии отметил, что Польша особым образом помогла Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, ведь "когда Германия говорила о высылании шлемов, Польша предоставила (Украине – ред.) 320 танков".

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"В этой связи, безусловно, наш вклад был значительным, особенно в самом начале, когда это было наиболее нужно", – подчеркнул Бартошевский.

Поэтому, по убеждению заместителя главы польской дипломатии, Польша "безусловно должна иметь доступ к такому типу документов".

"Мы будем говорить об этом, МИД Польши обязательно будет говорить об этом с украинской стороной, поскольку мы поддерживаем постоянный контакт", – сказал Бартошевский.

Дипломат также добавил, что не видит возможности восстановления Украины без участия Польши.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу заявил, что тайные приложения к Плану победы были представлены только тем союзникам, которые сейчас могут помочь в усилении Украины. Он добавил: если в том или ином государстве, даже у близких партнеров, нечем усилить Украину, то и в передаче им приложений нет нужды.

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План состоит из пяти пунктов – геополитического, двух военных, экономического и безопасного – и трех тайных приложений.

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