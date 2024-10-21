Польща хоче побачити таємні додатки до Плану перемоги – МЗС

На переконання заступника очільника польської дипломатії Теофіла Бартошевського, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".

Польща хоче познайомитися з таємними додатками до Плану перемоги України і звертатиметься про це до української сторони.

Про це у коментарі PAP заявив заступник очільника МЗС Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, передає Wpolsce.pl.

Заступник голови польської дипломатії зазначив, що Польща особливим чином допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, адже "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала (Україні – ред.) 320 танків".

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"У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно", – підкреслив Бартошевський.

Тому, на переконання заступника глави польської дипломатії, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".

"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", – сказав Бартошевський.

Дипломат також додав, що не бачить можливості відбудови України без участі Польщі.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський у минулу пʼятницю заявив, що таємні додатки до Плану перемоги було представлено лише тим союзникам, які зараз конкретно можуть допомогти у підсиленні України. Він додав: якщо в тій чи іншій державі, навіть у близьких партнерів, немає чим посилити Україну, то й у передаванні їм додатків нема потреби.

Нагадаємо, в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План складається з п’яти пунктів – геополітичного, двох військових, економічного та безпекового – і трьох таємних додатків.

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