У блискучій сукні з глибоким декольте: трансгендерна акторка в ефектному аутфіті сяяла на червоній доріжці

33-річна Емджей Родрігес мала розкішний вигляд на заході.
Американська трансгендерна акторка і співачка Емджей Родрігес відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона сяяла в ефектному образі. На Емджей була блискуча сукня максі, розшита паєтками і бісером. Вбрання мало галтер, глибоке декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди, і шлейф. Взута вона була у босоніжки кольору металік на високій платформі.
Родрігес розпустила волосся, зробила макіяж із блискучими тінями і довгими віями і довгий нюдовий манкюр. У вухах у співачки були елегантні срібні сережки.
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