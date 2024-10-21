У блискучій сукні з глибоким декольте: трансгендерна акторка в ефектному аутфіті сяяла на червоній доріжці

Американська трансгендерна акторка і співачка Емджей Родрігес відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона сяяла в ефектному образі. На Емджей була блискуча сукня максі, розшита паєтками і бісером. Вбрання мало галтер, глибоке декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди, і шлейф. Взута вона була у босоніжки кольору металік на високій платформі.

Емджей Родрігес / Фото: Associated Press

Родрігес розпустила волосся, зробила макіяж із блискучими тінями і довгими віями і довгий нюдовий манкюр. У вухах у співачки були елегантні срібні сережки.

Емджей Родрігес / Фото: Associated Press

Читайте також: