Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та безініціативність – їм вдасться не лише завершити старі проєкти, до яких досі не доходили руки, а й стати до реалізації нових.

Символ дня: Табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливечисло дня: 3.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби сьогоднішнього дня, як правило, перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити жирну та даровану їжу, також важливо обережно поводитись зі спеціями – у їхньому вживанні потрібно знати міру.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, що залишилися, — зараз у них максимум вітамінів і корисних речей.

Магія та містика дня: можна читати змови, які захищають від негативного впливу дім.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть корисної інформації.

Табу дня: щоб уникнути зараження крові необхідно ретельно обробляти будь-яку навіть найменшу подряпину.

Цитата дня: «Інтуїція ніколи не підводить того, хто готовий до всього» (Імануїл Кант).

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