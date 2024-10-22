У Сумах унаслідок ворожої атаки є загиблі цивільні

Сьогодні, 22 жовтня 024 вночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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