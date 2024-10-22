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У Сумах унаслідок ворожої атаки є загиблі цивільні

У Сумах унаслідок ворожої атаки є загиблі цивільні

Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди / Фото: Freepik

Працюють аварійно-рятувальні служби.

Сьогодні, 22 жовтня 024 вночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА  "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Наслідки ворожої атаки уточнюються.  Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. 

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