БпЛА невизначеного типу на Сумщині: можлива робота ППО

Ворожі безпілотники продовжують кружляти Україною
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь.Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.
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