БпЛА невизначеного типу на Сумщині: можлива робота ППО

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь.Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.

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