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БпЛА невизначеного типу на Сумщині: можлива робота ППО

БпЛА невизначеного типу на Сумщині: можлива робота ППО

Нічна атака РФ по Україні триває / Фото: Володимир Зеленський

Ворожі безпілотники продовжують кружляти Україною

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь.Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо,  військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.

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